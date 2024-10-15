В Ашхабаде состоится концерт из произведений Ровшена Непесова

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт, состоящий из произведений композитора и дирижёра, заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшена Непесова.

Концерт пройдет 2 ноября в Национальном музыкально-драматическом театре им Махтумкули.

В программе концерта прозвучат произведения для камерного оркестра в исполнении коллектива «Камерата Ашхабад» под руководством Бахрама Долыева. Ровшан Непесов исполнит свои произведения для фортепиано и несколько джазовых композиций, в том числе, ожидается музыкальная премьера «Фраги» для скрипки и камерного оркестра.

Начало концерта в 18:00.

По вопросам приобретения билетов звонить по номеру, указанному в афише.