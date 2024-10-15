В Ашхабаде открылся филиал дочерней компании «КазМунайГаз»

В Ашхабаде открылся филиал казахстанской компании KMG Drilling and Services для дальнейшей деятельности в Туркменистане, связанной с буровыми работами на месторождении Челекен. Об этом сообщает nCa со ссылкой на пресс-служба национальной нефтяной компании Казахстана «КазМунайГаз».

Буровые работы будут проводиться первой построенной в Казахстане морской самоподъемной плавучей буровой установкой (СПБУ) Satti, полностью оснащенной передовыми технологиями.

ТОО KMG Drilling & Services — это дочерняя компания «КазМунайГаз», ведущий поставщик услуг по бурению буровых услуг в казахстанском секторе Каспийского моря, владелец первой морской буровой установкой (СПБУ) Satti. Компания основана в 2008 году.

Это событие знаменует важный этап в укреплении двустороннего сотрудничества Казахстана и Туркменистана.

В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан АО НК «КазМунайГаз» и Государственный концерн «Туркменнефть» подписали Меморандум о сотрудничестве. Деятельность по меморандуму направлена на расширение партнерства в нефтегазовой сфере и открывает новые возможности для обеих сторон, отмечает источник.