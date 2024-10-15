Ашхабадский Пушкинский театр успешно выступил на сцене Хазара

Успешно прошли гастроли Государственного русского драматического театра имени А. С. Пушкина в Балканском велаяте.

В рамках гастрольного тура театр впервые выступил в посёлке городского типа Хазар.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в течение трёх дней в Хазаре прошли показы сказки «Три поросёнка и серый волк» и драматической постановки «Сёстры».

Своеобразной площадкой для представлений стали школы и детские сады.

Особый интерес зрителей вызвал концерт «Муза любви», в который вошли песенно-танцевальные номера и юмористические сценки.

Все представления прошли при полном аншлаге. Местные жители благодарили артистов за предоставленную возможность погрузиться в мир театрального искусства. Многие хотели пообщаться с артистами и сделать памятные фотографии.

За всё турне было сыграно более 30 спектаклей.

Артисты также планируют выступить с концертом «Муза любви» в санатории «Моллакара» близ города Балканабат, отмечает источник.