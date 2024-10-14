Microsoft предупреждает: Word удаляет документы из-за ошибки при сохранении

Microsoft сообщила о проблеме в приложении Word, которая приводит к удалению документов вместо их сохранения.

Ошибка возникает, если названия файлов содержат заглавные буквы в расширении (.DOCX вместо .docx) или если в наименовании присутствует символ #. Это затруднение касается пользователей Office версии 2409.

Если документ был удалён, его можно восстановить из корзины. В качестве профилактической меры Microsoft рекомендует вручную сохранять файлы перед закрытием документа или самого Word.

Для минимизации риска потери данных пользователи могут внести изменения в настройки Backstage: нужно перейти в раздел «Файл» > «Параметры» > «Сохранить» и отключить опцию «Не показывать Backstage при открытии или сохранении файлов с помощью сочетаний клавиш».

Также рекомендуется проверить наличие заглавных букв в расширениях файлов, включив опцию «Расширение имени файла». В Windows 11 это можно сделать, выбрав «Вид» > «Показать» > «Расширение имён файлов», а в Windows 10 — сняв флажок «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов» во вкладке «Вид» в «Свойствах папки».

Если расширение документа Word написано полностью заглавными буквами, то нужно выбрать файл, нажать F2 и изменить расширение на строчное.

Проблема не затрагивает файлы, хранящиеся в облачных сервисах.