 Interbrand опубликовал рейтинг самых дорогих брендов 2024 года

Apple в 2024 году вновь возглавил ежегодный рейтинг Best Global Brands, составленный аналитиками Interbrand Corp. Купертиновцы удерживает первое место двенадцатый год подряд, несмотря на годовое снижение стоимости бренда на 3%, до $488,9 млрд, передает Интерфакс.

Первые четыре позиции удерживают американские техногиганты. Так, второе место в списке занимает Microsoft, увеличивший свою стоимость на 11% (до $352,5 млрд). Amazon остался на третьей позиции с ростом стоимости на 8% (до $298,1 млрд). Google – четвертая с увеличением на 12% (до $291,3 млрд). Пятерку замыкает южнокорейский бренд Samsung, чья стоимость выросла на 10% и составила $100,8 млрд.

Другие заметные участники рейтинга включают Toyota, которая поднялась на 13% до $72,8 млрд, и Coca-Cola с ростом на 5% до $61,2 млрд. Среди лидеров также оказались Mercedes-Benz ($58,9 млрд) и McDonald’s ($53 млрд). Ferrari продемонстрировала наибольший рост — 21%, заняв 62-е место. Существенный подъем стоимости за последний год показал также бренд YouTube (+16%, до $30,1 млрд), заняв 24-е место.

Tesla, напротив, потеряла 9% своей стоимости, опустившись до $45,5 млрд и заняв 12-е место. Среди компаний, показавших самое сильное падение, оказалась Intel с потерей 30% стоимости (до $19,7 млрд).

Совокупная стоимость топ-100 брендов в 2024 году составила $3,4 трлн.

Interbrand отмечает, что в рейтинг этого года ворвались новые участники, такие как Nvidia, Pandora, Range Rover и Jordan.

За 25 лет составления рейтинга список покинули свыше 100 брендов, в том числе такие известные, как Nokia, Kodak и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.