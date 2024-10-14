Жительница Ашхабада Валентина Жердева отмечает свой 101-й день рождения

Сегодня свой 101-й день рождения отмечает жительница города Ашхабада, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Яковлевна Жердева. Об этом «Туркменпорталу» сообщили в Учреждении социального обслуживания города Ашхабада Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.

В двадцатилетнем возрасте Валентина Яковлевна добровольцем ушла на фронт и сражалась против захватчиков в рядах артиллерийских войск, где она управляла зенитными установками. За проявленное мужество она была награждена рядом орденов и медалей.

По окончании войны она работала на предприятиях Ашхабада. Валентина Яковлевна является любимой и любящей матерью, бабушкой и прабабушкой.

Пройдя нелёгкий жизненный путь, ашхабадская долгожительница по сей день сохраняет стойкость духа.

В силу своего возраста Валентина Яковлевна является пользователем социальных услуг Учреждения социального обслуживания города Ашхабада. Ей оказываются различные социальные услуги по уходу на дому.

Сотрудники Учреждении социального обслуживания города Ашхабада дружно поздравили Валентину Яковлевну с днём её рождения, пожелали здоровья, благополучия ей и её родным и вручили памятные подарки.

«Забота о пожилых гражданах и их поддержка является приоритетным направлением в социальной политике нашего государства во главе с Уважаемыми Аркадагом – Гурбангулы Бердымухамедовым и Аркадаглы – Сердаром Бердымухамедовым», — отмечают в Учреждении социального обслуживания.