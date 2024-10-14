Гиперзвуковой самолёт Stargazer позволит перелететь из Лондона в Нью-Йорк за 1 час

Американская компания Venus Aerospace занимается разработкой гиперзвукового самолёта Stargazer, который способен совершить революцию в авиационных перевозках, сообщает Daily Mail.

Самолёт сможет развивать скорость свыше 7300 км/ч, что позволит преодолевать расстояние между Лондоном и Нью-Йорком менее чем за один час.

Основные особенности Stargazer:

Гиперзвуковой двигатель VDR2 : Самолёт будет использовать реактивные двигатели для взлёта, а в полёте перейдёт на гиперзвуковой двигатель VDR2, который превышает звуковой барьер.

: Самолёт будет использовать реактивные двигатели для взлёта, а в полёте перейдёт на гиперзвуковой двигатель VDR2, который превышает звуковой барьер. Аэродинамическая форма : Благодаря специальной конструкции самолёта, воздушное сопротивление минимизируется, что способствует увеличению скорости.

: Благодаря специальной конструкции самолёта, воздушное сопротивление минимизируется, что способствует увеличению скорости. Современные материалы : Лёгкие и прочные материалы снижают вес самолёта, что повышает его скорость. При этом, пассажиры будут защищены от перегрузок герметичным корпусом с регулируемым микроклиматом.

: Лёгкие и прочные материалы снижают вес самолёта, что повышает его скорость. При этом, пассажиры будут защищены от перегрузок герметичным корпусом с регулируемым микроклиматом. Комфортные сиденья : Специальные кресла разработаны для поддержки тела при высоких скоростях и перегрузках, обеспечивая комфорт на протяжении всего полёта.

: Специальные кресла разработаны для поддержки тела при высоких скоростях и перегрузках, обеспечивая комфорт на протяжении всего полёта. Системы управления полётом: Современные системы стабилизации снижают турбулентность, делая полёт более плавным и безопасным.

Stargazer будет летать на высоте 33 500 метров, что значительно выше максимальной высоты другой подобной разработки, с которой ее неминуемо сравнивают – британо-французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Тот поднимается максимум на 18 300 метров.

Несмотря на перспективы, первый полёт Stargazer состоится не скоро, так как двигатель VDR2 ещё проходит испытания на беспилотных аппаратах.