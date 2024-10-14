В Ашхабаде впервые прошел туркмено-монгольский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся туркмено-монгольский бизнес-форум, который стал важным шагом в укреплении деловых связей между Туркменистаном и Монголией. Мероприятие, прошедшее при участии руководителей министерств и ведомств, а также представителей частных компаний обеих стран, способствовало развитию двусторонних отношений в сферах торговли, экономики, производства, здравоохранения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщает TDH, в ходе форума обсуждались текущее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Представители туркменских министерств, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей отметили, что итоги встречи послужат толчком для дальнейшего развития партнерства.

Особое внимание было уделено обмену опытом и установлению прямых связей между частным сектором двух стран. Участники также рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов и подчеркнули важность надежной законодательной базы для эффективного функционирования иностранных партнеров в Туркменистане.

Достигнутые договорённости и плодотворные встречи в рамках визита Президента Монголии в Туркменистан дадут мощный импульс дальнейшей активизации отношений, способствуя внедрению новых технологий и передовых методов в различных отраслях экономики.