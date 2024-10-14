Австрийская компания заинтересована в сотрудничестве по развитию потенциала порта Туркменбаши

Представители австрийской компании M.&D. Gerther Ges.m.b.H посетили Международную гавань Туркменистана — морской порт Туркменбаши.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», члены зарубежной делегации ознакомились с потенциалом порта, установленным оборудованием и предоставляемыми услугами.

В рамках визита была проведена встреча с представителями Международного морского порта Туркменбаши, по итогам которой гендиректор австрийской компании Александр Масингер дал высокую оценку инфраструктуре порта.

Он также выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества в сфере поставок запасных частей для портового оборудования. В этом контексте было предложено в ноябре запланировать визит комплексной группы в Туркменистан, отмечает источник.