Ученые впервые установили двустороннюю связь между спящими людьми

Инновационное исследование, проведенное компанией REMspace, открыло новые горизонты в области изучения сна и сознания. Впервые в истории ученым удалось установить двустороннюю коммуникацию между людьми, находящимися в состоянии сна, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Эксперимент продемонстрировал возможность обмена информацией между двумя спящими участниками, находившимися в разных частях дома. Используя передовое оборудование для мониторинга мозговых волн, исследователи смогли связать сознание спящих и организовать передачу сообщений между ними.

Майкл Радуга, основатель и генеральный директор REMspace, отметил революционный характер этого достижения, подчеркнув, что то, что вчера казалось научной фантастикой, уже завтра может стать повседневной реальностью.

Методология эксперимента включала дистанционное отслеживание мозговой активности участников. Когда один из испытуемых входил в фазу осознанного сновидения, система генерировала случайное слово и передавала его через наушники. Успех эксперимента подтвердился, когда второй участник после пробуждения смог точно воспроизвести это слово.