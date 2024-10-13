Томас Тухель может возглавить сборную Англии по футболу

Немецкий специалист Томас Тухель ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии о работе главным тренером национальной команды. Об этом сообщает Bild.

После чемпионата Европы 2024 года пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Английская команда в финале турнира проиграла испанцам со счетом 1:2. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ли Карсли.

Тухелю 51 год, его последним местом работы была «Бавария», вместе с командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23. Ранее специалист возглавлял германские «Майнц» и «Боруссию» из Дортмунда, французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Челси», с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира. С ПСЖ Тухель дважды выиграл чемпионат Франции, один раз – Кубок Франции, под его руководством команда в 2020 году впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов, где со счетом 0:1 уступила «Баварии».

В четверг сборная Англии проиграла команде Греции со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги наций. В группе 2 лиги B англичане с шестью очками занимают второе место после трех туров.