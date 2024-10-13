Сборная студентов из Туркменистана приняла участие в Универсиаде Прикаспийских стран

С 7 по 12 октября в Астрахани состоялась VII Универсиада Прикаспийских стран среди студентов вузов, входящих в состав Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. В Универсиаде приняла участие сборная студентов из Туркменистана, обучающихся в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном архитектурно-строительном университете.

Студенты-спортсмены из Туркменистана приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, шахматам и шашкам. По итогам Универсиады туркменские спортсмены завоевали 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

В соревнованиях участвовали представители университетов Туркменистана, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Российской Федерации, а также студенты из Гаити, Сенегала, Марокко, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Чада, Туниса, Египта и Ганы, обучающиеся в вузах Астраханской области.