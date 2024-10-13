Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Пакистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом, сообщает TDH.

Председатель Халк Маслахаты тепло поприветствовал высокого гостя и поздравил его с награждением юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Он выразил уверенность, что визит Президента Пакистана станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, учитывая огромный потенциал сотрудничества.

Глава Пакистана поблагодарил за гостеприимство и поздравления, подчеркнув важность сотрудничества с Туркменистаном, который, опираясь на нейтралитет, проводит внешнюю политику в интересах мира и стабильности в регионе.

На встрече было отмечено, что отношения между странами основаны на дружбе, братстве и равноправии, а общие исторические корни и культурные ценности способствуют их развитию. Межгосударственное сотрудничество успешно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате, включая ООН и другие международные организации.

В ходе встречи также обсуждались другие важные вопросы двусторонней повестки дня.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Асиф Али Зардари пожелали друг другу здоровья и счастья, а народам двух стран – мира и благополучия.