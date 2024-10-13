Министры иностранных дел Туркменистана и Монголии провели встречу

Сегодня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмунхийн, прибывшей в Ашхабад в рамках первого государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обменялись мнениями касательно усиления сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран.

Была подчеркнута значимость участия делегации Монголии во главе с Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», прошедшем в Ашхабаде, отмечает источник.