В сельскохозяйственном вузе Туркменистана принимали гостей из Санкт-Петербурга и Ташкента

Проректор Санкт-Петербургского государственного Аграрного университета Роман Колесников и заведующий кафедрой ирригации и мелиорации, доцент, кандидат технических наук, профессор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Ильхом Бегматов 11 октября посетили Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова.

Здесь они встретились с представителями ректората и факультетов университета. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по развитию международного сотрудничества в сфере образования и науки, обмену взаимным опытом в различных сферах сельского хозяйства, а также итогам форума «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства», участниками которого зарубежные гости и являлись. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В этот же день Ильхом Бегматов прочитал лекцию для туркменских студентов по практическому использованию водоемов.

Гости также приняли участие в круглом столе с профессорами университета, а далее ознакомились с учебной и научно-исследовательской деятельностью вуза. Они посетили экспериментальный участок Агрономического факультета, учебные центры «Джон Дир», «Клаас», теплицу, Музей мира животных, аудиторию коневодства.

В завершении участники университетского культурного центра «Алтын Асыр» в честь гостей показали музыкальное представление, отмечает источник.