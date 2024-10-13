В Испании отмечают Национальный день: праздник единства и культурного наследия

12 октября в Испании отмечается Национальный день (Día de la Hispanidad), один из важнейших праздников страны, символизирующий единство испаноговорящего мира и богатое культурное наследие, сообщает larazon.es.

Этот день имеет двойное значение для испанцев. Во-первых, он связан с религиозным праздником в честь Богоматери Пилар, одного из самых почитаемых культов в Испании и испаноязычном мире. Согласно легенде, Дева Мария явилась апостолу Сантьяго на берегу реки Эбро, поддержав его в распространении христианства в Испании.

Во-вторых, 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба впервые достигла берегов Америки, что стало началом распространения испанского языка и культуры в Новом Свете.

Праздник, известный также как День испанидад (Hispanidad), объединяет огромное многонациональное сообщество, включающее страны Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского бассейна. Сегодня в мире насчитывается более 395 миллионов испаноговорящих людей.

История праздника восходит к началу XX века. В 1918 году 12 октября стало официальным праздником в Испании и Латинской Америке, а в 1935 году получило современное название — Fiesta de la Hispanidad.

В этот день в Испании проводятся торжественные парады, король лично поздравляет народ, а каждый дом наполняется весельем и праздничным настроением. Национальный день Испании является одним из самых значимых праздников в году, символизирующим богатство испанской культуры и ее влияние во всем мире.