В Ашхабаде состоялась встреча президентов Туркменистана и Монголии

Сегодня утром состоялась встреча главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

Как сообщает ТДХ, автомобильный кортеж лидера Монголии в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов проследовал к Президентскому Дворцовому комплексу имени Огузхана. От перекрёстка улиц Туркменбаши-Галкыныш автокортеж Президента Монголии сопровождал уже почётный конный эскорт.

У центрального входа во Дворцовый комплекс высокого гостя тепло и радушно приветствовал глава Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что первый государственный визит Президента Монголии в Ашхабад станет исторической вехой в дальнейшем расширении дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. Была отмечена нацеленность Туркменистана на последовательное развитие сотрудничества с Монголией в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, тесное взаимодействие в рамках крупнейших международных организаций.

Глава Туркменистана также выразил уверенность, что в ходе этого визита будет рассмотрен широкий спектр вопросов и определены основные направления сотрудничества с учётом долгосрочных перспектив развития двусторонних отношений.

Монгольский лидер отметил большой потенциал развития межгосударственного диалога, неизменно носящего взаимоуважительный и конструктивный характер и полностью отвечающего интересам двух дружественных народов.

Далее переговоры продолжились в Зале «Солтан Санджар» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров, проходивших в тёплой, доверительной обстановке, собеседники обсудили актуальные вопросы туркмено-монгольских отношений, усилиями сторон выводимых сегодня на качественно новую ступень развития.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Далее главы двух государств проследовали в зал «Махтумкули», где выступили с обращениями к представителям средств массовой информации, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что состоялись переговоры Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Монголии.