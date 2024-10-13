В Ашхабаде прошла встреча с председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО

Сегодня в Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО госпожой Симоной-Мирелой Микулеску.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО. Была подчеркнута значимость мероприятий культурно-гуманитарного характера, проходящих в Туркменистане, в частности проведение на высоком уровне Международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде накануне.

Кроме этого отмечена важность включения национальной номинации «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Стороны также рассмотрели потенциал расширения взаимодействия в сфере архивации, цифровизации, образования и науки.