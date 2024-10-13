В Ашхабаде подписан ряд двусторонних документов между Туркменистаном и Монголией

Сегодня по результатам переговоров на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась церемония подписания двусторонних документов. Об этом сообщает ТДХ.

В присутствии глав двух государств были подписаны:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о воздушном сообщении;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии о культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии по туризму;

Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

Также было принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Туркменистаном и Монголией.

Нынешний, первый по счёту государственный визит главы Монголии в Туркменистан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 23 апреля 1992 года, расценивается как начало качественно нового этапа в истории межгосударственного диалога, поступательно развиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате – на площадках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, отмечает источник.