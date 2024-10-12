9 октября 2024 года открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) осуществило отправку экспресс-контейнерного поезда по маршруту Дубай — Москва, укрепляя свои позиции на международном транспортном коридоре Север-Юг.

Операция по перегрузке контейнеров с вагонов третьей страны на вагоны СНГ была успешно проведена на станции погрузки-разгрузки Этрек. После этого состав продолжил свой путь в Российскую Федерацию.

TULM активно развивает контейнерные перевозки в рамках коридора Север-Юг, постоянно увеличивая объемы грузоперевозок по данному маршруту. Компания планирует и дальше осуществлять еженедельные отправки экспресс-контейнерных поездов по этому направлению.

Регулярные контейнерные перевозки по маршруту Дубай — Москва через территорию Туркменистана подчеркивают стратегическое географическое положение страны и её потенциал в качестве транспортного хаба, соединяющего Азию и Европу.