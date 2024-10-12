Состоялись переговоры Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Монголии

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 10 октября встретился с Президентом Монголии Ухнаагийном ­Хурэлсухом, впервые прибывшим в Ашхабад с государственным визитом. Об этом сообщает ТДХ.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что участие высокого гостя в международном форуме, посвящённом 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, даст импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений в культурно-гуманитарной сфере.

Президент Монголии отметил, что данный его визит будет иметь важное значение в развитии двусторонних отношений.

Говоря о вопросах торгово-экономического парт­нёрства, собеседники констатировали, что имеются широкие возможности для развития двустороннего сотрудничества в этом направлении. Было отмечено, что эффективные и взаимовыгодные связи целесообразно активизировать в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, в сельском хозяйстве.

Также признан огромный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарном направлении, в сферах науки и образования, спорта и туризма.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность в том, что благодаря совместным усилиям дружественные связи между Туркменистаном и Монголией и в дальнейшем будут развиваться на благо народов двух стран.

В завершение встречи стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а двум дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания, отмечает источник.