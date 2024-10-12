Ряд иностранных граждан наградили памятным знаком Туркменистана к 300-летию Махтумкули

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о награждении памятным знаком Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» следующих иностранных граждан:

Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича,

Генерального секретаря Организации тюркских государств Омуралиева Кубанычбека,

Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Раева Султанбая Акимовича,

генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асада Маджида Хана,

заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанеша Кейна,

председателя генеральной конференции Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Симону-Мирелу Микулеску,

заместителя генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Мусу Кулакликайя,

председателя Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нумана Куртулмуша,

министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Суня Ели,

государственного министра Объединённых Арабских Эмиратов Нуру бинт Мохаммед Аль Кааби,

заместителя председателя высшего совета по охране окружающей среды Королевства Бахрейн Шейха Файсала бин Рашида бин Иса Аль Халифа,

советника по вопросам культуры премьер-министра Республики Ирак Арифа Хаммуда Салима Аль-Саеда,

заместителя министра культуры, спорта и молодёжной политики Султаната Оман Сайеда Султана Яруб Аль Бусаиди,

заместителя министра культуры Королевства Саудовская Аравия Хамеда Мохаммеда Х.Фаеза,

председателя межпарламентской группы дружбы «Франция–Цент­ральная Азия» Сената Французской Республики Эрве Морея,

председателя творческого союза писателей Грузии Маквалу Гонашвили,

начальника отдела культуры и искусства Министерства культуры Государства Катар Абдуррахмана бин Абдуллу Аль-Дилейми,

заместителя директора Института востоковедения Академии наук Словацкой Республики Габриэля Пирискин.

Как сообщает ТДХ, памятного знака «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» удостоены за особые заслуги в изучении и популяризации в мире творческого наследия великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги, наращивании отношений с независимым нейтральным Туркменистаном, укреплении между народами уз дружбы, братства и сотрудничества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также по случаю 300-летия туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.