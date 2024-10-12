Пять немецких специалистов награждены юбилейными медалями «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna»

В рамках празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, Туркменистан отметил особыми наградами ряд иностранных граждан за их вклад в развитие международных отношений. Юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» и памятными знаками были награждены пять немецких специалистов в области медицины.

Среди награжденных:

житель города Мюнхен Федеративной Республики Германия, пенсионер, врач-кардиохирург д-р Иоганн Энгельберт Мейснер,

профессор Берлинского университета имени Штайнбайса Федеративной Республики Германия, врач-стоматолог частного предприятия Prof.Dr.Dhom & Kollegen в городе Людвигсхафен д-р Гюнтер Якоб Дом,

врач хирург-ортопед отделения ортопедии, физиотерапии и реабилитации Университетской клиники при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Янссон Фолькмар,

врач-дерматолог Специализированной клиники хирургии, онкологии и эстетической дерматологии города Оберурзель Федеративной Республики Германия д-р Лизель Дорис Хейссерман-Мангольд,

врач-хирург отделения общей и висцеральной хирургии Научно-исследовательской клиники в Фюрстенфельдбруке при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Фриц Вильгельм Вольфганг Шпельсберг

Как сообщает электронная газета «Туркменистан: Золотой век», эти награды подчеркивают важность международного сотрудничества и отмечают особый вклад специалистов в укрепление дружественных связей между народами.