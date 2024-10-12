Путин встретился с президентом Ирана в Ашхабаде

РФ и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки», — отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы МИД РФ Сергей Рябков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча проходит на полях саммита СНГ в Ашхабаде, куда лидеры прибыли для участия на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.