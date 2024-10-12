Президент Ирана отметил вклад Махтумкули Фраги в укрепление культурных связей

На Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, выступил Президент Ирана Масуд Пезешкиан. В своем выступлении он подчеркнул значимость Махтумкули Фраги как выдающегося мастера культуры и общего наследия, который способствует глубоким культурным связям между Ираном и Туркменистаном, сообщает МИЦ.

Президент Пезешкиан отметил, что поэзия и мысли Махтумкули Фраги, наполненные духовностью и добродетельностью, призывают человечество к единению. Он также подчеркнул, что религиозные и литературные знания поэта отражаются в его стихах, передавая послания мира, любви и дружбы из прошлого в настоящее.

В завершение своего выступления Президент Ирана отметил, что духовность поэзии Махтумкули оказывает значительное влияние на распространение мира и спокойствия в современном мире.

Подчеркнув вклад иранского лидера в популяризацию творчества Махтумкули, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил Масуда Пезешкиана юбилейной медалью к 300-летию туркменского классика.