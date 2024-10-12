Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к памятнику Махтумкули Фраги

Сегодня Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги, возведенному в живописном уголке Копетдага. Об этом сообщает ТДХ.

В церемонии возложения также приняли участие председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, хяким города Ашхабада, представители Халк Маслахаты и национального парламента страны, руководители и представители политических партий, общественных организаций, министерств и ведомственных органов управления, дипломатических миссий в Туркменистане и международных организаций, студенческая молодежь.

Памятник Махтумкули Фраги построен в южной части города по инициативе Национального Лидера туркменского народа и благодаря усилиям Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

2024 год объявлен в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Коллекция рукописей Махтумкули Фраги включена в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Кроме того, в список знаменательных дат, которые будут отмечаться совместно с ЮНЕСКО в 2024-2025 годах, вошло 300-летие со дня рождения поэта. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Национальный Лидер туркменского народа, Герой-Аркадаг выдвинул инициативы по празднованию 300-летия со дня рождения поэта-мыслителя на самом высоком уровне и популяризации произведений поэта, ставших общечеловеческой ценностью, отмечает источник.