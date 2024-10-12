В Туркменистане планируют наладить производство одноразовых шприцев

Туркменистан активно развивает свою экономику и ищет новые пути для повышения самостоятельности и устойчивости в производстве различных товаров.

В этом контексте значительным шагом стал совместный проект с южнокорейской компанией Korea Meditech, направленный на наладку производства одноразовой медицинской продукции, а именно шприцев из местного полипропилена. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В рамках проекта специалистами Туркменистана были успешно изготовлены тестовые модели шприцев объёмом 3 мл и 10 мл, произведённых из местного сырья.

Проведённые испытания подтвердили, что это сырьё подходит для изготовления медицинской продукции, и в перспективе рассматривается возможность организации в Туркменистане серийного производства шприцев и других одноразовых медицинских изделий. При этом использование местного сырья будет составлять 60-70% от общего объёма материалов.

Это позволит повысить уровень самодостаточности и сократить зависимость от импорта, отмечает источник.