В Туркменистане изданы новые учебники для школ с русским языком обучения

В Туркменистане выпустили ряд новых учебников для общеобразовательных школ страны с русским языком обучения, сообщается на сайте Министерства образования страны.

Один из них — «Мировая культура» для учащихся ХII классов (авторы: Гуллы Акиниязов, Джумадурды Аннаоразов, Kурбанджемал Нурыева). Учебник включает следующие разделы: «Культура», «Древняя культура народов мира», «Мусульманская культура», «Культура Европы», «Вклад туркменского народа в мировую культуру».

Другой новый учебник — по предмету «Основы жизнедеятельности» для учащихся III класса. Данный учебник включает актуальные материалы, нацеленные на развитие у учащихся знаний о жизненных ситуациях, здоровье, безопасности и окружающей среде.

Еще один новый учебник «Геометрия» для ХII класса разработан группой авторов: Гельдиевым Хаджи Гельдиевичем, Волковой Светланой Евгеньевной, Старостиной Жанной Александровной.

В этом учебнике более подробно рассмотрен раздел геометрии о свойствах пространственных фигур – стереометрия. Более глубоко изучаются понятия многогранников и тел вращения, свойства этих тел, их поверхностей и объёмов. Для более наглядного представления изучаемого материла, в учебнике приведены подробные разборчивые рисунки. Материал в учебнике изложен с приведением подробного решения некоторых задач, чтобы учащиеся могли самостоятельно изучать его, отмечает источник.