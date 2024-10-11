Туркменские вузы подписали документы о сотрудничестве с зарубежными партнерами

Сегодня в Ашхабаде на полях научной конференции и выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» состоялась церемония подписания двусторонних документов в сфере образования между Туркменистаном и рядом зарубежных стран (Румынией, Республикой Корея, Республикой Беларусь и Российской Федерацией).

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в число подписанных документов входит: