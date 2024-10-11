Туркменские вузы подписали документы о сотрудничестве с зарубежными партнерами
Сегодня в Ашхабаде на полях научной конференции и выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» состоялась церемония подписания двусторонних документов в сфере образования между Туркменистаном и рядом зарубежных стран (Румынией, Республикой Корея, Республикой Беларусь и Российской Федерацией).
Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в число подписанных документов входит:
- «Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Университетом 1 декабря 1918 года в Альба-Юлии» подписали ректор МУГНиР Марал Кулиева и ректор Университета «1 декабря 1918 года» в Альба-Юлии, Румыния Бреаз Валери-Даниэль.
- «Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана Огуз Хана и Университетом Сонгюнгван» подписали ректор туркменского вуза Гурбанмырат Мезилов и Ханджунг Ли, вице-президент Университета Сонгюнгван, Республики Корея.
- «Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени С.Сейди и Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины Республики Беларусь» подписали ректор туркменского педагогического вуза Гурбангельды Мухаммедов и Дмитрий Коваленко, проректор белорусского вуза.
- «Меморандум о сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д.Азади и Набережночелнинским государственным педагогическим университетом (Российская Федерация)» подписали Максат Чарыев, ректор туркменского языкового вуза и Альфинур Галиакберова, ректор университета.
- «Соглашение о сотрудничестве между Национальным институтом образования Туркменистана и Набережночелнинским государственным педагогическим университетом» подписали директор института Байрам Бяшимов и ректор университета Альфинур Галиакберова.
- «Соглашение о сотрудничестве между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» подписали проректор туркменской Академии Какагелди Хуммаев и проректор РАНХиГС Андрей Марголин.