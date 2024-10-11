Туркменистан и Казахстан укрепляют стратегическое партнерство на высшем уровне

Сегодня в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в туркменскую столицу с официальным визитом. Встреча завершилась подписанием ряда важных документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества, сообщает TDH.

Во второй половине дня Президент Казахстана, сопровождаемый почетным эскортом мотоциклистов, прибыл к Президентскому Дворцовому комплексу «Огузхан», где его сердечно приветствовал Президент Туркменистана. После официального фотографирования на фоне государственных флагов двух стран, президенты провели переговоры в формате «один на один» в зале «Rowaç».

Сердар Бердымухамедов выразил благодарность своему казахстанскому коллеге за визит и участие в Международном форуме, посвященном 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Он отметил, что это уже пятая туркмено-казахстанская встреча в верхах в этом году, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и доверия.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, логистику и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особое внимание было уделено развитию экономических связей и реализации совместных проектов, таких как газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность поддержки Казахстаном нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана и содействия в продвижении его инициатив на международной арене. Он также отметил, что Туркменистан готов к дальнейшему укреплению братских и дружественных связей с Казахстаном, а также к продолжению совместной работы в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил благодарность за приглашение посетить Ашхабад и подчеркнул, что Туркменистан является для Казахстана близким и стратегическим партнером. Он отметил важность регулярных двусторонних встреч на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере и конструктивном ключе, президенты обсудили широкий спектр вопросов туркмено-казахстанского сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективных планов на будущее. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в зале «Soltan Sanjar» в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций двух стран. История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия, и за это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяет не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, общие ценности и традиции.

Ярким символом дружбы и братства народов стало открытие в этом году памятников выдающимся личностям – туркменскому поэту, философу и мыслителю Махтумкули Фраги в столице Казахстана – Астане, и казахскому поэту, философу и просветителю Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде. В торжественных церемониях, посвященных этим событиям, принял участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что существующий уровень доверия и взаимопонимания позволяет странам уверенно выстраивать свои отношения на перспективу, согласовывать подходы по ключевым вопросам международной политики, формировать долгосрочные планы взаимодействия в экономике, торговле, инвестиционной деятельности и культурно-гуманитарной сфере.

По окончании переговоров в расширенном составе в зале «Seljuk han» состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих, главы государств подписали ряд соглашений, направленных на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Среди подписанных документов – меморандумы о сотрудничестве в области морского транспорта, почтовой связи, архивного дела и цифровизации, а также соглашения в газовой отрасли и транспортно-логистической сфере.

Главы государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации, подчеркнув важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Туркменистаном и Казахстаном.