Туркменистан и Казахстан подписали 20 документов по итогам переговоров в Ашхабаде

Сегодня в Ашхабаде, по итогам переговоров между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, был подписан солидный пакет из 20 документов, укрепляющих стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает TDH.

В присутствии глав государств были подписаны меморандумы и соглашения, охватывающие широкий спектр сфер сотрудничества, включая медиа, образование, транспорт, энергетику, культуру и спорт.

Среди подписанных документов:

– Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан;

– Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

– План сотрудничества между Хякимликом Балканского велаята Туркменистана и Акиматом Мангистауской области Республики Казахстан в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2025 год;

– Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АОЗТ «Морской торговый флот» и АО «НК «Актауский морской торговый порт»;

– Соглашение между Компанией почтовой связи «Türkmenpoçta» и Акционерным обществом «Казпочта» по доставке международных почтовых отправлений;

– Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmennebit» и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»;

– Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между Государственным концерном «Türkmengaz» и Акционерным обществом «Национальная Компания «QazaqGaz»;

– Соглашение между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством культуры и информации Республики Казахстан о сотрудничестве в области архивного дела;

– Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области спорта;

– Соглашение между Министерством культуры Туркменистана и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере туризма;

– Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

– Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в борьбе с преступностью;

– Меморандум о взаимопонимании между Агентством «Türkmenhowaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;

– Меморандум о взаимопонимании между Агентством «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий;

– Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Казахстан;

– Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;

– Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан;

– Комплексная Программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Казахстан на 2025-2027 годы;

– Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Также под аплодисменты присутствующих Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Касым-Жомарт Токаев поставили свои подписи под Декларацией об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Казахстан.