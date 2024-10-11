Транспортно-логистический центр Туркменистана начал оформлять визовые приглашения в КНР

Открытое акционерное общество «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (ТЛЦТ) продолжает развивать сотрудничество с крупными китайскими предприятиями в сфере транспорта и логистики. С октября 2024 года представительство ТЛЦТ в Китайской Народной Республике начало предоставлять услуги по оформлению визовых приглашений в КНР для водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.

Для получения дополнительной информации и оформления визовых приглашений можно обращаться по следующим контактам:

Телефоны: +993 12 286030, +993 12 285383

Электронная почта: mailto:china@tulm.tm, international@tulm.

Эта новая услуга призвана упростить процесс организации международных перевозок между Туркменистаном и Китаем, способствуя развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.