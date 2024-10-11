Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Ашхабад

Сегодня во второй половине дня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.

По сообщению Пресс-службы узбекского лидера, Президента Шавката Мирзиёева в международном аэропорту Ашхабада встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Т. Атахаллыев и другие официальные лица.

Как мы ранее сообщали, завтра в Ашхабаде состоится международный форум «Взаимосвязь эпох и цивилизаций — основа мира и развития», посвященный 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Президент Узбекистана выступит на пленарном заседании форума. Также он проведет ряд двусторонних встреч.