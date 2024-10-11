Президент Монголии прибыл в Туркменистан с первым официальным визитом

Сегодня Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению Президента Туркменистана прибыл с первым государственным визитом в Ашхабад . Высокого гостя в Международном аэропорту Ашхабада встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев и другие официальные лица.

По сообщению Пресс-службы Президента Монголии, это первый визит на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Этот визит Президента Ухнаагийна Хурэлсуха в Ашхабад имеет важное значение для укрепления дружественных отношений и повышения экономического сотрудничества Монголии с Туркменистаном и другими странами Центральной Азии.

Как отмечается, в ходе визита состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне и будет подписан ряд документов. Также монгольская делегация завтра примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию Махтумкули Фраги.