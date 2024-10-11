Масуд Пезешкиан прибыл в Ашхабад для участия в юбилейном форуме Махтумкули

Сегодня во второй половине дня Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Высокого гостя в Международном аэропорту Ашхабада встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и другие официальные лица.

По сообщению информационного агентства ISNA, в ходе своего визита Президент Ирана примет участие и выступит на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию Махтумкули Фраги.

Как отмечает источник, в рамках визита высокий гость проведет переговоры с Президентом Туркменистана, Национальным Лидером туркменского народа и главами иностранных государств, участвующими в форуме.