Глава Пакистана прибыл в Ашхабад на юбилейный форум Махтумкули

Сегодня Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари прибыл в Ашхабад с двухдневным визитом. Высокопоставленную пакистанскую делегацию в Международном аэропорту Ашхабада встретили заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б. Аманов и другие официальные лица.

По сообщению официальной пресс-службы Президента Пакистана, в ходе своего визита Асиф Али Зардари завтра примет участие и выступит на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Как отмечается, в рамках визита высокий гость также примет участие в двусторонних переговорах на высшем уровне.