В Ашхабаде открыт монумент «Kalbyň şypasy»

Сегодня в столице Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия монумента «Kalbyň şypasy» («Исцеление сердца»). В мероприятии принял участие Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Монумент, расположенный в одном из самых живописных уголков Ашхабада, стал подарком к профессиональному празднику работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Открытие монумента и реконструкция проспекта являются частью масштабной градостроительной программы, реализуемой под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Программа направлена на гармоничное сочетание природной и городской среды, создание зеленых зон и обеспечение экологического благополучия столицы, сообщает TDH.