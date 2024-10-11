Агентство «Туркменарагатнашык» подписало меморандум о сотрудничестве с Казахстаном в области цифровизации

Сегодня в Ашхабаде, по итогам переговоров между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Этот документ направлен на дальнейшее развитие сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий.

Меморандум был подписан в рамках официального визита Президента Казахстана в Туркменистан, в ходе которого стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.