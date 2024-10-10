VI Венский бал в Аркадаге: мост культурного сотрудничества между Австрией и Туркменистаном

10 октября город Аркадаг на один вечер превратится в «маленькую Вену». Причиной тому станет грандиозный VI Венский бал, который обещает стать ярким символом растущего культурного сотрудничества между Австрией и Туркменистаном.

Организаторами этого масштабного события выступают Министерство культуры Туркменистана совместно с Австрийско-Туркменским обществом, которым уже на протяжении 16 лет руководит Неда Бергер, также являющаяся главным редактором туркмено-австрийского журнала «Галкыныш».

В интервью Turkmenportal Неда Бергер поделилась подробностями о предстоящем мероприятии. Она подчеркнула историческую значимость Венских балов, насчитывающих 500-летнюю историю и проводимых в крупнейших городах мира. «Прекрасно, что Аркадаг занимает почетное место среди этих городов», – отметила Бергер. «Мэр Вены доктор Михаэль Людвиг отметил, что один из самых знаменательных Венских балов в мире – это бал в Аркадаге. Я поздравляю Туркменистан с этим достижением».

Особенностью VI Венского бала станет участие всемирно известного оперного певца Константина Риттель-Кобылянского вместе с его концертмейстером и аккомпаниатором, пианисткой Элой Пасик. Кроме того, впервые в истории мероприятия дирижировать будет туркменский дирижер – Заслуженный артист Туркменистана, главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Туркменистана Дворца мукамов Государственного культурного центра Расул Клычев. «Это слияние дарований Константина и Расула станет уникальной особенностью бала», – подчеркнула Бергер.

«Важно отметить, что мероприятие проходит под патронажем Героя Аркадага и при поддержке мэра Вены доктора Михаэля Людвига», – добавила глава Австрийско-Туркменского общества.

Гостями этого творческого форума станут делегаты праздничных торжеств, приуроченных ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности, а также участники международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития». Особенностью бала также является участие почетной делегации из Вены, включая директоров крупных австрийских компаний и членов австрийско-туркменского общества.

Неда Бергер выразила благодарность всем причастным к организации бала, включая Министерство культуры Туркменистана и спонсоров – строительные компании Туркменистана и Турции. По ее словам, особую роль в подготовке мероприятия играет Батыр Таганов, член правления Общества со стороны Туркменистана, оказывающий повседневную поддержку в организационных вопросах.

Бергер подчеркнула важность культурной дипломатии в контексте бала: «Культура и музыка не нуждаются в переводчиках, они понятны всем и способствуют сплочению связей между Туркменистаном и Австрией». Она также отметила, что бал отражает основы политики, успешно реализуемой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Следует подчеркнуть, что Венский бал в этом году также отмечает 300-летие великого туркменского поэта Махтумкули, который призывал к миру и единству нации. Это еще раз подчеркивает глубокую культурную значимость мероприятия».

Глядя в будущее, Неда Бергер отметила, что в следующем году Туркменистан будет отмечать 30-летие своего постоянного нейтралитета, а Австрия – 70 лет нейтралитета. В связи с этим она выступила с инициативой создания Дома Австрии в Ашхабаде, который объединит различные сферы сотрудничества: культуру, дипломатию, политику, экономику, строительство, медицину и многое другое. «Это прекрасная идея для двух нейтральных стран», – подчеркнула Бергер.

«В Туркменистане огромное внимание уделяется австрийской культуре, и я благодарю руководство Туркменистана за проведение уже шестого Венского бала. Каждый раз мы привносим что-то новое, и в этом году участие Константина Риттель-Кобылянского станет особенной частью мероприятия», – заключила Неда Бергер.

VI Венский бал в Аркадаге обещает стать не просто культурным событием, но и важным шагом в укреплении дружественных отношений между Австрией и Туркменистаном, демонстрируя, как искусство и культура могут объединять народы и страны.