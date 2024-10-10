Семинар по облегчению морского судоходства прошел в туркменской «Авазе»

В отеле «Дениз» Национальной туристической зоны «Аваза» с 1 по 3 октября проходил семинар о мерах по облегчению морского судоходства, организованный Международной морской организацией и агентством «Туркмендениздеряёллары» («Морские и речные пути Туркменистана»). Об этом сообщается на сайте «Туркмендениздеряёллары».

В ходе семинара были продемонстрированы презентации о реализации мер по облегчению морского судоходства, положительном влиянии этих мер на экономику государств, Конвенции об облегчении международного морского судоходства и ее положениях, видах системы «единого окна» и направления их реализации.

В ходе семинара участники, среди которых были представители «Туркмендениздеряеллары», министерства, ведомств и транспортно-логистических компаний страны, выполняли также и практические задания.

По итогам семинара участникам были вручены сертификаты.