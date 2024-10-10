Объявлен список стран, исключенных из лотереи Green Card DV-2026

Государственный департамент США опубликовал список стран, граждане которых не смогут принять участие в ежегодном розыгрыше лотереи Green Card DV-2026. В этом году 18 стран оказались в списке исключенных.

Страны, чьи граждане не допускаются к участию, поскольку более 50,000 граждан этих стран иммигрировали в Соединенные Штаты за последние пять лет:

Бангладеш

Бразилия

Канада

Китай (включая Гонконг)

Колумбия

Доминиканская Республика

Сальвадор

Гаити

Гондурас

Индия

Ямайка

Мексика

Нигерия

Пакистан

Филиппины

Республика Корея

Венесуэла

Вьетнам

Важно отметить, что несмотря на общее исключение Китая, люди, родившиеся в Макао и на Тайване, сохраняют право на участие в лотерее.

Кроме того, Государственный департамент объявил даты регистрации для следующей лотереи Green Card: