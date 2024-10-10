Объявлен список стран, исключенных из лотереи Green Card DV-2026

Объявлен список стран, исключенных из лотереи Green Card DV-2026

Государственный департамент США опубликовал список стран, граждане которых не смогут принять участие в ежегодном розыгрыше лотереи Green Card DV-2026. В этом году 18 стран оказались в списке исключенных.

Страны, чьи граждане не допускаются к участию, поскольку более 50,000 граждан этих стран иммигрировали в Соединенные Штаты за последние пять лет:

  • Бангладеш
  • Бразилия
  • Канада
  • Китай (включая Гонконг)
  • Колумбия
  • Доминиканская Республика
  • Сальвадор
  • Гаити
  • Гондурас
  • Индия
  • Ямайка
  • Мексика
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Филиппины
  • Республика Корея
  • Венесуэла
  • Вьетнам

Важно отметить, что несмотря на общее исключение Китая, люди, родившиеся в Макао и на Тайване, сохраняют право на участие в лотерее.

Кроме того, Государственный департамент объявил даты регистрации для следующей лотереи Green Card:

  • Регистрация на лотерею DV-2026 будет проходить с 2 октября 2024 года по 5 ноября 2024 года.
  • Результаты лотереи DV-2026 станут доступны с 3 мая 2025 года.