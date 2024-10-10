Объявлен список стран, исключенных из лотереи Green Card DV-2026
Государственный департамент США опубликовал список стран, граждане которых не смогут принять участие в ежегодном розыгрыше лотереи Green Card DV-2026. В этом году 18 стран оказались в списке исключенных.
Страны, чьи граждане не допускаются к участию, поскольку более 50,000 граждан этих стран иммигрировали в Соединенные Штаты за последние пять лет:
- Бангладеш
- Бразилия
- Канада
- Китай (включая Гонконг)
- Колумбия
- Доминиканская Республика
- Сальвадор
- Гаити
- Гондурас
- Индия
- Ямайка
- Мексика
- Нигерия
- Пакистан
- Филиппины
- Республика Корея
- Венесуэла
- Вьетнам
Важно отметить, что несмотря на общее исключение Китая, люди, родившиеся в Макао и на Тайване, сохраняют право на участие в лотерее.
Кроме того, Государственный департамент объявил даты регистрации для следующей лотереи Green Card:
- Регистрация на лотерею DV-2026 будет проходить с 2 октября 2024 года по 5 ноября 2024 года.
- Результаты лотереи DV-2026 станут доступны с 3 мая 2025 года.