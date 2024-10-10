Концерт, посвящённый творчеству Гурта Назарова, состоится в Ашхабаде

12 октября ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт, посвящённый творчеству оперного певца, народного артиста Туркменистана Гурта Назарова.

Концерт состоится в Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Начало в 16.00 часов . Вход свободный.

Гурт Назаров долгие годы работал в Туркменском театре оперы и балета. В конце 1990-х пел в Красноярском театре оперы и балета, в 2000-х годах выступал на сцене Саратовского театра оперы и балета. В данное время он преподаёт вокал в ТНК имени Майи Кулиевой. В этом году артист отмечает своё 75-летие.