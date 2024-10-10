Гурбангулы Бердымухамедов и Ахмет Чалык обсудили новые проекты в здравоохранении Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком. В ходе встречи обсуждались успехи Туркменистана в различных отраслях, особенно в национальном здравоохранении, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Ахмет Чалык выразил благодарность за возможность встречи и отметил значительные достижения Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Он подчеркнул, что строительство Международного оздоровительно-реабилитационного центра и Международного научно-клинического центра физиологии, выполненное компанией «Çalyk Holding», является важным вкладом в развитие здравоохранения страны.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Ахмета Чалыка за участие в значимых проектах и выразил уверенность в продолжении успешного сотрудничества.

В ходе беседы также обсуждались приоритетные направления двустороннего взаимодействия, включая использование инновационных технологий и экономически эффективных решений в реализуемых проектах.

Выразив признательность за оказанное высокое доверие, Ахмет Чалык заверил, что его компания и в дальнейшем будет ответственно подходить к выполнению своих договорных обязательств.