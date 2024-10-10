В Мары открылся современный центр санитарии и эпидемиологии

В преддверии Дня работников здравоохранения Туркменистана состоялось торжественное открытие нового административного здания службы санитарии и борьбы с распространением заболеваний Марыйского велаята и города Мары. Это событие стало значимым шагом в развитии системы здравоохранения региона.

Новый комплекс включает в себя пять административных зданий и объектов обслуживания, объединяющих санитарные, гигиенические, эпидемиологические и лабораторно-диагностические службы велаята. Здание оснащено современными лабораториями, специализированными отделами и учебными помещениями, что позволит эффективно осуществлять контроль за распространением заболеваний, внедрять экологически чистые методы работы и проводить важные исследования.

Особого внимания заслуживает оборудование, установленное в лабораториях. Оно поставлено ведущими мировыми производителями, такими как Rosche Diagnostics (Германия), Newster (Италия), Thermo Fisher Scientific (США), Belligham и Stanley (Германия) и FOSS Analitik (Дания). Это позволит внедрить инновационные технологии в области санитарии, гигиены и борьбы с распространением заболеваний.

Немецкая компания KTQ International сертифицировала новый объект, выдав «Международный сертификат гарантии и прозрачности в здравоохранении», а компания VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co.KG подтвердила статус больницы сертификатом «Самый высокотехнологичный проект в регионе, оснащенный экологичной мебелью».

В честь открытия новой службы Президент Туркменистана подарил учреждению специализированный передвижной санитарно-лабораторный автомобиль Mercedes Atego и служебные автомобили, что существенно расширит возможности мобильной работы специалистов.

Строительство комплекса осуществило хозяйственное общество «Шадыян гурлушык», имеющее богатый опыт в архитектуре страны. Общая площадь территории центра составляет 2 гектара, где помимо зданий обустроены специальные дороги, тропинки, тротуары и высажены деревья.

Открытие нового здания службы санитарии и борьбы с распространением заболеваний подчеркивает приоритетность здравоохранения в государственной политике Туркменистана и стремление к внедрению передовых технологий для сохранения здоровья населения.