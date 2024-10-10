В Ашхабаде стартуют конференция и выставка по здравоохранению, образованию и спорту

Сегодня в конференц-зале отеля «Спорт» в Олимпийском городке Ашхабада состоится торжественное открытие научной конференции и выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в форуме заявлено участие руководителей высших учебных заведений, профессоров, преподавателей, а также специалистов по международному сотрудничеству из 14 стран, включая КНР, Италию, РФ, США, Великобританию, Румынию, Сингапур, Японию, Республику Корея, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Катар и Беларусь. Всего ожидается более 79 представителей зарубежных вузов.

Работа научной конференции будет организована в 19 секциях на базе крупных учреждений Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и высших учебных заведений Ашхабада. Конференция пройдет на туркменском, английском и русском языках. 10 октября работа конференции продолжится.

На тематической выставке будут продемонстрированы достижения туркменской медицины, образования и спорта, а также современные разработки зарубежных компаний в этих сферах.

Кроме того, жителям и гостям столицы будут представлены новейшие технологии ведущих мировых компаний в области образования и спорта.

Международная выставка и научная конференция станут большой возможностью для продвижения продукции, развития бизнеса, изучения рынка, а также встреч с экспертами из разных регионов страны и зарубежья, отмечает источник.