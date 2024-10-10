В Ашхабаде состоялся семинар по криосфере Центральной Азии

8-9 октября в Ашхабаде прошел семинар по криосфере Центральной Азии.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», семинар прошел в рамках региональной тематической встречи при участии служащих природоохранных и гидрометеорологических министерств и ведомств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

«Это не первая встреча по мониторингу состояния криосферы Центральной Азии, от состояния которой напрямую зависит дебит трансграничных водных артерий – Амударьи и Сырдарьи, главных поставщиков воды экономик для пяти стран», — отмечает Пирли Кепбанов, директор Национального института пустынь, растительного и животного мира.

Повышение температуры уже изменило климат и привело к определённым последствиям. Сегодня наблюдаются более частые и сильные природные резко-континентальные катаклизмы, с одной стороны это аномальная жара в ранее умеренных климатических зонах, засуха, а с другой — наводнения и лесные пожары.

Региональный проект по криосфере в Центральной Азии способствует укреплению научного сотрудничества, продвижению стратегий устойчивого развития и адаптации на фоне изменения гидроструктуры трансграничных водных артерий.

Эксперты будут детально изучать состояние криосферы – значимого фактора поддержания в равновесии каскада экосистем региона.

В течение последних десятилетий ледники в Кыргызстане и Таджикистане – «водонапорные башни» Центральной Азии сокращаются.

«В Туркменистане нет ледников, но мы зависим от их состояния, поскольку они образуют полноводность Амударьи, которая берёт начало в горных системах Памира и Гиндукуша. Эта река, от которой в свою очередь начинает течение Каракум-река, обеспечивает почти 90% потребности нашей страны в пресной воде, большая часть которой используется для нужд сельского хозяйства», — отмечает ученый.