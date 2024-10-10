В Ашхабаде открылась международная выставка по здравоохранению, образованию и спорту

Сегодня в Ашхабаде, в тренировочных залах Спортивного комплекса боевых искусств Олимпийского городка состоялось торжественное открытие международной выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Как сообщает ТДХ, в церемонии открытия приняли участие члены Правительства, главы аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, почётные старейшины, руководители и представители министерств и ведомств, медицинских научно-клинических центров, Академии наук, общественных организаций, учебных заведений, СМИ, работники сферы здравоохранения.

Собравшиеся заслушали Обращение Президента Сердара Бердымухамедова, направленное участникам форума.

Экспозиция выставки отражает впечатляющие темпы развития национальной системы здравоохранения, достижения и огромный потенциал Туркменистана в области медицинской науки и промышленности, охраны здоровья населения, а также растущий интерес зарубежных партнёров к активному взаимодействию в этом направлении.

Международная выставка, организованная Министерством здравоохранения и медицинской промышленности совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана, будет работать до 12 октября.