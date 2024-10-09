Сегодня Президент Туркменистана примет участие в Саммите глав государств СНГ в Москве

Президент Сердар Бердымухамедов, прибывший накануне с рабочим визитом в Российскую Федерацию, примет сегодня участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве, сообщает TDH.

«Являясь в соответствии со своим нейтральным статусом ассоциированным членом СНГ, Туркменистан занимает активную позицию в вопросах развития плодотворного сотрудничества на пространстве Содружества с учётом имеющегося внушительного потенциала в различных сферах», – говорится в сообщении Госинформагентства.

Туркменистан с государствами СНГ объединяют традиционные узы дружбы и добрососедства, тесные историко-культурные связи, что служит прочным фундаментом для наращивания взаимовыгодного партнёрства, обогащения его содержания, отмечает источник.

В ходе саммита стороны обсудят актуальные аспекты региональной и международной повестки дня. Ожидаются встречи как в узком, так и расширенном форматах. По завершении Саммита планируется церемония подписания итоговых документов.