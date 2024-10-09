Памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву откроют в Ашхабаде 10 октября

10 октября в ашхабадском парке «Лачин» состоится торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, сообщает Международное информационное агентство «Казинформ».

Мероприятие пройдет на пересечении улиц А.Ниязова и Ходжа Ахмета Ясавы с участием представителей местной интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих объединений, казахской диаспоры, а также ученых и писателей.

Открытие памятника проходит в рамках Дней культуры Казахстана в Туркменистане, стартовавших накануне в столице. Жители и гости Ашхабада уже имеют возможность познакомиться с казахским кинематографом, музыкальным искусством и народными традициями.

Программа культурного обмена началась с показа исторического фильма «Рассвет Великой степи» режиссера А. Сатаева, повествующего о расцвете Казахского ханства.

Кульминацией Дней культуры станет гала-концерт мастеров искусства Казахстана, который состоится 9 октября во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. В концерте примут участие известные артисты, включая Народного артиста Казахстана Рамазана Стамгазиева и лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын».