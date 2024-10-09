О погоде в Туркменистане на эту неделю узнайте прямо сейчас

В Туркменистане в начале недели установилась тёплая погода, и несмотря на кратковременные дожди в ряде регионов страны, дневная температура воздуха сохранится на отметке +32°C. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в конце недели, температура воздуха ночью от +12… +14 градусов до +16… +18 градусов, днём от +24… +26 градусов до +29… +31 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в конце недели, температура воздуха ночью от +11… +16 градусов до +14… +19 градусов тепла, днём от +22… +27 градусов до +27… +32 градусов.

В Балканском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в конце недели, температура воздуха будет колебаться от +11… +16 градусов до +16… +21 градусов +26… +31 градуса днём; в прибрежных этрапах +21… +26 градусов.

В Марыйском велаяте прогнозируется переменная облачность, температура: ночью от +10… +15 градусов до +13… +18 градусов, днём будет от +23… +28 до +27… +32 градусов.

В Лебапском велаяте – переменная облачность, температура воздуха: ночью от +10… +15 до +14… +19 градусов, днём от +21… +26 до +28… +33 градусов.